Воспитанник «Анжи» рассказал, как извинялся за то, что остался в России

Левый защитник калининградской «Балтики» Амир Мохаммад объяснил, почему продолжает отказываться от предложения выступать за сборную Афганистана.

— Хотел остаться в России. Ни капли не пожалел. Из сборной Афганистана мне потом звонили. С недовольством: взял паспорт, а сам остался в России. Я извинялся и объяснял: «Хочу дать себе ещё один шанс закрепиться в российском футболе». Первый — в «Анжи» — упустил.

— С тех пор тебя в сборную не вызывали?

— Звали много раз, но вежливо отказывался. Пойми, я бы с удовольствием сыграл за Афганистан. Брату тоже звонят, спрашивают обо мне. Но меня останавливает легионерство. Не хочу терять российский паспорт — это большая привилегия, — приводит слова Мохаммада Sport24.

Амир Мохаммад является воспитанником «Анжи». В текущем сезоне на счету футболиста один гол и три результативные передачи в 24 матчах Первой лиги в составе «Балтики». Брат Амира Мохаммада, Шариф Мохаммад, выступает в составе сборной Афганистана.