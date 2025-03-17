Карпин рассказал, что был инициатором приглашения Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал того, кто инициировал вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

— С кем обсуждали шаг пригласить Дзюбу?

— Сначала — с тренерским штабом. Я предложил пригласить его, сказал: «Давайте пригласим, Артём выглядит неплохо».

— Вы были инициатором?

— Да.

— Были ли те, кто вас отговаривал?

— Нет, никто не отговаривал.

— Дзюбы не было в расширенном составе. Получается, он за 10 дней успел вас переубедить?

— Да, он в туре забил, ещё и в Кубке, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.