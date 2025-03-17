Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, что был инициатором приглашения Дзюбы в сборную России

Карпин рассказал, что был инициатором приглашения Дзюбы в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал того, кто инициировал вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

— С кем обсуждали шаг пригласить Дзюбу?
— Сначала — с тренерским штабом. Я предложил пригласить его, сказал: «Давайте пригласим, Артём выглядит неплохо».

— Вы были инициатором?
— Да.

— Были ли те, кто вас отговаривал?
— Нет, никто не отговаривал.

— Дзюбы не было в расширенном составе. Получается, он за 10 дней успел вас переубедить?
— Да, он в туре забил, ещё и в Кубке, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Материалы по теме
Карпин заявил, что проведёт индивидуальные беседы с Дзюбой и Глушенковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android