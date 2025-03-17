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Президент РФС Дюков назвал причину, почему не стал переизбираться в исполком УЕФА

Президент РФС Дюков назвал причину, почему не стал переизбираться в исполком УЕФА
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему принял решение не переизбираться в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я отработал полный срок [в исполкоме] — с 2021 по 2025 год. На данном этапе принял решение не подавать свою кандидатуру. Но Российский футбольный союз может выдвинуть кандидата на выборах в 2027 году.

Главная причина? У нас и так хорошие рабочие отношения с ФИФА и УЕФА. Этих отношений достаточно, чтобы отстаивать наши интересы и добиваться того, чтобы наши команды и сборную вернули на официальные соревнования», — приводит слова Дюкова ТАСС.

24 февраля пресс-служба УЕФА сообщила, что российский специалист не будет переизбираться в исполком организации. Полномочия Дюкова в УЕФА истекут после конгресса организации в Белграде 3 апреля.

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