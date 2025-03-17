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Карпин раскрыл подробности телефонного разговора с Дзюбой после вызова в сборную России

Карпин раскрыл подробности телефонного разговора с Дзюбой после вызова в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как нападающий «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на своё возвращение в состав сборной России.

— Вы звонили Дзюбе?
— Да.

— О чём говорили?
— Поставил в известность, что мы решили вызвать его в сборную. Узнать, готов он или не готов, хочет — не хочет.

— Он сказал, что переживал и чувствовал себя, как пацан. Почувствовали это?
— Чувствовалось и в голосе, и в словах, что это стало неожиданностью для него. Небольшой шок, наверное, от неожиданности прежде всего, — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Сборная России проведёт два товарищеских матча в марте. В среду, 19 марта, состоится игра со сборной Гренады. Во вторник, 25 марта, подопечные Валерия Карпина проведут встречу со сборной Замбии. Форвард «Акрона» Артём Дзюба получил вызов в национальную команду впервые с 2021 года.

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