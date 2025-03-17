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Карпин — о Дзюбе: рекорд в сборной не факт, что будет, нужно ещё забить

Карпин — о Дзюбе: рекорд в сборной не факт, что будет, нужно ещё забить
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, повлиял ли возможный рекорд нападающего Артёма Дзюбы по голам за национальную команду на вызов футболиста в сборную России.

— Тот факт, что он может установить рекорд, повлиял на его вызов?
— Давайте так, скорее всего, нет. Держать в голове – да. Плюс он побил рекорд в чемпионатах России по голам, есть вероятность рекорда в сборной, который ещё не факт, что будет, нужно забить ещё. Но прежде всего повлияло его нынешнее состояние, — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

Сборная России проведёт товарищеские матчи со сборными Гренады и Замбии 19 и 25 марта. Форвард «Акрона» Артём Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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