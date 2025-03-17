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«Барселона» планирует подать апелляцию на решение RFEF о переносе матча с «Осасуной»

«Барселона» планирует подать апелляцию на решение RFEF о переносе матча с «Осасуной»
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Футбольный клуб «Барселона» рассматривает возможность о подаче апелляции на решение RFEF о переносе матча 27-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который должен пройти 27 марта. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в соцсети Х (ранее Twitter).

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Изначально игра должна была состояться 8 марта, но в итоге была отменена из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии. По решению RFEF матч состоится 27 марта, однако в «Барселоне» недовольны таким решением из-за того, что игроки клуба Рафинья и Рональд Араухо будут вынуждены пропустить эту встречу, находясь в расположении своих сборных.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 60 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал» (60 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (58 очков).

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