«Барселона» планирует подать апелляцию на решение RFEF о переносе матча с «Осасуной»

Футбольный клуб «Барселона» рассматривает возможность о подаче апелляции на решение RFEF о переносе матча 27-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который должен пройти 27 марта. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в соцсети Х (ранее Twitter).

Изначально игра должна была состояться 8 марта, но в итоге была отменена из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии. По решению RFEF матч состоится 27 марта, однако в «Барселоне» недовольны таким решением из-за того, что игроки клуба Рафинья и Рональд Араухо будут вынуждены пропустить эту встречу, находясь в расположении своих сборных.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 60 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал» (60 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (58 очков).