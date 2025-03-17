Радимов — о втором голе Мартинса «Зениту»: момент, когда Мажич должен дать команду

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич должен объяснить, почему арбитры засчитали второй мяч хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса в игре 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с санкт-петербургским клубом (2:1). Матч прошёл на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Сегодня встретил одного судью в Москве. Он сказал, что на матче было 16 камер. Если с 16 камер вы нам не покажете ни одного ракурса, то это ошибка, и это надо признать. Либо докажите обратное. Мне кажется, настал тот момент, когда Мажич должен дать команду и всё показать.

Если нет, то РПЛ должна принять решение. Условный Александр Алаев должен прийти и сказать: «Ребята, разъясните всему народу, что произошло». По тому, что мы видим, это офсайд», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура РПЛ «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав также 43 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом» (30 марта), а «Зенит» — с казанским «Рубином» (30 марта).