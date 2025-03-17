Карпин рассказал о разговоре с Тюкавиным, который получил тяжёлую травму

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин рассказал о разговоре с форвардом московского «Динамо» Константином Тюкавиным, который получил травму крестообразной связки правого колена.

— Говорили с Тюкавиным по поводу его травмы?

— Говорил, естественно.

— В каком он настроении?

— Говорил с ним сразу после травмы, ещё до операции. В каком настроении? Не сидел и не плакал. Ну что делать, это футбол, такое бывает. Не самое лучшее настроение у него было. Потом случайно встретил его в аэропорту после операции.

— Что ему сказали?

— Чтобы держался и восстанавливался. Здоровья пожелал.

— В сборную вызваны игроки, в частности Круговой, которые получают недостаточно игрового времени. Насколько это проблема для сборной?

— Я бы не сказал так, в последнем туре Круговой играл в основе. В матче на Кубок он играл в основе. Юра Горшков вызван из «Зенита», не сказать, что он все игры начинает в основе, но, зная их потенциал и возможности, мы их вызываем.

Желательно, чтобы кандидаты в сборную проводили больше времени на поле, это да. Но мы не можем на это повлиять. В последнем матче вы видели, что у «Зенита» на поле было три российских футболиста, которые могут быть вызваны в сборную. Это Латышонок, Глушенков и Дуглас Сантос.

— Раньше вы говорили про обязательное наличие игровой практики в клубах у игроков сборной.

— Но вызывались футболисты, которые не всегда попадали в старт, как, например, Алексей Миранчук. Он, мягко говоря, не всегда попадал в основной состав «Аталанты». Желательно, чтобы было больше игровой практики, но это не догма, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Национальная команда России 19 марта проведёт товарищеский матч с Гренадой, 25 марта команда Карпина встретится с Замбией. В июне российская сборная сразится с Нигерией и Беларусью.