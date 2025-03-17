Видео: первая тренировка Артёма Дзюбы после возвращения в сборную России

Пресс-служба национальной команды России опубликовала видео с первой тренировкой нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы после его возращения в сборную после долгой паузы.

Видео доступно в телеграм-канале сборной России по футболу.

Сборная России проведёт товарищеские матчи со сборными Гренады и Замбии 19 и 25 марта. Артём Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.