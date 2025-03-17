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«ПСЖ» затроллил «Марсель» после победы в очном матче в рамках 26-го тура Лиги 1

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» одержал победу над «Марселем», занимающим в турнирной таблице второе место, в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба. После матча пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала пост, высмеивающий главного преследователя в чемпионской гонке.

68 очков — «ПСЖ»

67 очков —

66 очков —

65 очков —

64 очка —

63 очка —

62 очка —

61 очко —

60 очков —

59 очков —

58 очков —

57 очков —

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52 очка —

51 очко —

50 очков —

49 очков — «Марсель», — наглядно продемонстрировала отрыв от ближайшего преследователя в Лиге 1 пресс-служба «ПСЖ» в своём аккаунте в соцсети X.

Победа над «Марселем» в очном матче позволила «ПСЖ» увеличить отрыв в чемпионской гонке до 19 очков за восемь туров до конца сезона. Третье место с 47 очками занимает «Монако».