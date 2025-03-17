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«ПСЖ» затроллил «Марсель» после победы в очном матче в рамках 26-го тура Лиги 1

«ПСЖ» затроллил «Марсель» после победы в очном матче в рамках 26-го тура Лиги 1
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Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» одержал победу над «Марселем», занимающим в турнирной таблице второе место, в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба. После матча пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала пост, высмеивающий главного преследователя в чемпионской гонке.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Мендеш – 42'     2:1 Гуири – 51'     3:1 Лирола – 76'    

68 очков — «ПСЖ»
67 очков —
66 очков —
65 очков —
64 очка —
63 очка —
62 очка —
61 очко —
60 очков —
59 очков —
58 очков —
57 очков —
56 очков —
55 очков —
54 очка —
53 очка —
52 очка —
51 очко —
50 очков —
49 очков — «Марсель», — наглядно продемонстрировала отрыв от ближайшего преследователя в Лиге 1 пресс-служба «ПСЖ» в своём аккаунте в соцсети X.

Победа над «Марселем» в очном матче позволила «ПСЖ» увеличить отрыв в чемпионской гонке до 19 очков за восемь туров до конца сезона. Третье место с 47 очками занимает «Монако».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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