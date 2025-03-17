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Тренер сборной России Карпин высказал своё мнение о матче с Гренадой

Тренер сборной России Карпин высказал своё мнение о матче с Гренадой
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Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче со сборной Гренады. Игра состоится 19 марта, начало — в 20:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Согласны ли вы, что лучше Гренада, чем ничего?
— Согласен. Почему? Мы вызвали 26-27 полевых, если бы была одна игра, то эти 26-27 игроков точно не нужны были бы, 22-23 хватило бы. Поэтому и хорошо, что есть две игры. Можно посмотреть на игроков, дать им сыграть не на тренировке, а в матче.

Даже пускай соперник не самый сильный, но это как минимум интереснее для футболистов, чем тренироваться. Две встречи лучше, чем одна.

— Допускаете, что в одном из матчей будет установлен рекорд по счёту, как это было с Брунеем?
— Нет. Будет — будет, не будет — значит, нет. Понятно, что для нас важен не рекорд, а как футболисты будут выполнять те или иные игровые задания, которые мы даём. Если будут делать хорошо, то рекорд может быть.

Думаете, я на секунду об этом хоть раз задумался? Точно нет. Меня больше волнует, как они будут выполнять задания, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Национальная команды Гренады занимает 174‑е место в рейтинге ФИФА.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Замбией. В июне российская национальная команда проведёт матчи с Нигерией и Беларусью.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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