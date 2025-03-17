Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Интернет-издание Goal представило свой новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года.
В топ-20 основных претендентов входят:
1. Рафинья Диас, «Барселона» (Испания);
2. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания);
3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);
4. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);
5. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция);
6. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);
7. Педри, «Барселона» (Испания);
8. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания);
9. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания);
10. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания);
11. Джамал Мусиала, «Бавария» (Германия);
12. Хулиан Альварес, «Атлетико» Мадрид (Испания);
13. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);
14. Витинья, «ПСЖ» (Франция);
15. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия);
16. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия);
17. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия);
18. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (Англия);
19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия);
20. Серу Гирасси, «Боруссия» Дортмунд (Германия).
Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.