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Рафинья — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Интернет-издание Goal представило свой новый список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года.

В топ-20 основных претендентов входят:

1. Рафинья Диас, «Барселона» (Испания);

2. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания);

3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);

4. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);

5. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция);

6. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);

7. Педри, «Барселона» (Испания);

8. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания);

9. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания);

10. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания);

11. Джамал Мусиала, «Бавария» (Германия);

12. Хулиан Альварес, «Атлетико» Мадрид (Испания);

13. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);

14. Витинья, «ПСЖ» (Франция);

15. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия);

16. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия);

17. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия);

18. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (Англия);

19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия);

20. Серу Гирасси, «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.