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«Осасуна» поддерживает решение «Барселоны» о переносе матча на более поздний срок

«Осасуна» поддерживает решение «Барселоны» о переносе матча на более поздний срок
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Футбольный клуб «Осасуна» поддерживает решение «Барселоны» о подаче апелляции на решение RFEF о переносе очного матча 27-го тура чемпионата Испании, который должен пройти 27 марта. Об этом сообщает журналист Виктор Наварро в соцсети Х (ранее Twitter).

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Изначально игра должна была состояться 8 марта, но в итоге была отменена из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии. По решению RFEF матч состоится 27 марта, однако в «Барселоне» недовольны этим решением и планируют подать апелляцию. «Осасуна» поддерживает это решение, так как в клубе не хотят играть два выездных матча подряд за 72 часа. Отмечается, что наиболее вероятная дата переноса — между 37-м и 38-м туром чемпионата Испании.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 60 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал» (60 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (58 очков).

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