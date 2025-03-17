«Осасуна» поддерживает решение «Барселоны» о переносе матча на более поздний срок

Футбольный клуб «Осасуна» поддерживает решение «Барселоны» о подаче апелляции на решение RFEF о переносе очного матча 27-го тура чемпионата Испании, который должен пройти 27 марта. Об этом сообщает журналист Виктор Наварро в соцсети Х (ранее Twitter).

Изначально игра должна была состояться 8 марта, но в итоге была отменена из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии. По решению RFEF матч состоится 27 марта, однако в «Барселоне» недовольны этим решением и планируют подать апелляцию. «Осасуна» поддерживает это решение, так как в клубе не хотят играть два выездных матча подряд за 72 часа. Отмечается, что наиболее вероятная дата переноса — между 37-м и 38-м туром чемпионата Испании.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 60 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал» (60 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (58 очков).