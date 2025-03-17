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Защитник «Ахмата» Уциев допустил, что может завершить футбольную карьеру летом

Защитник «Ахмата» Уциев допустил, что может завершить футбольную карьеру летом
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Защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о возможном завершении футбольной карьеры в конце сезона.

«Пока никаких переговоров о новом контракте с «Ахматом» не было. Посмотрим, уже когда закончится контракт. Что касается завершения футбольной карьеры, не знаю. Я это пока не планировал. Нужно дожить до лета. Если надо будет, завершу, а если нет — продолжу играть», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ризван Уциев является воспитанником грозненского клуба, а за основную команду выступает с января 2010 года. В текущем сезоне на счету 37-летнего правого защитника один матч в Российской Премьер-Лиге и семь — в Фонбет Кубке России. В них Уциев отметился одной результативной передачей.

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