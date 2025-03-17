Футболисты «ПСЖ» высмеяли «Марсель» при помощи футболки Ли Кан Ина

Французский «ПСЖ» одержал победу над «Марселем» в матче 26-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу парижан. После матча пресс-служба «Пари Сен-Жермен» поделилась фотографией игроков из победной раздевалки. На снимке игроки столичного клуба высмеивают проигравшую команду.

Победа позволила «ПСЖ» набрать 68 очков и увеличить таким образом отрыв от занимающего второе место «Марселя» до 19 очков. На послематчевом фото игроки «ПСЖ» держат в руках футболку корейского полузащитника Ли Кан Ина, который выступает за парижан под 19-м номером. Кроме того, защитник столичного клуба Лукас Эрнандес демонстрирует в камеру шорты одноклубника с акцентом на тот же 19-й номер.

Фото: Соцсети «ПСЖ»

«+19», — сопроводила фотографию коротким сообщением пресс-служба «Пари Сен-Жермен».