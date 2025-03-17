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Футболисты «ПСЖ» высмеяли «Марсель» при помощи футболки Ли Кан Ина

Футболисты «ПСЖ» высмеяли «Марсель» при помощи футболки Ли Кан Ина
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Французский «ПСЖ» одержал победу над «Марселем» в матче 26-го тура Лиги 1. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу парижан. После матча пресс-служба «Пари Сен-Жермен» поделилась фотографией игроков из победной раздевалки. На снимке игроки столичного клуба высмеивают проигравшую команду.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 17'     2:0 Мендеш – 42'     2:1 Гуири – 51'     3:1 Лирола – 76'    

Победа позволила «ПСЖ» набрать 68 очков и увеличить таким образом отрыв от занимающего второе место «Марселя» до 19 очков. На послематчевом фото игроки «ПСЖ» держат в руках футболку корейского полузащитника Ли Кан Ина, который выступает за парижан под 19-м номером. Кроме того, защитник столичного клуба Лукас Эрнандес демонстрирует в камеру шорты одноклубника с акцентом на тот же 19-й номер.

Фото: Соцсети «ПСЖ»

«+19», — сопроводила фотографию коротким сообщением пресс-служба «Пари Сен-Жермен».

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