Игрок молодёжной сборной России Смелов высказался о предстоящем матче с Колумбией

Полузащитник московского «Динамо» и молодёжной сборной России Егор Смелов поделился ожиданиями от матчей со сверстниками из Колумбии.

«Они бронзовые призёры. Знаем, что их лучший бомбардир забил восемь голов. Будем стараться выигрывать», — передаёт слова Смелова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В рамках тренировочного сбора команда России дважды сразится с молодёжной сборной Колумбии. Встречи состоятся 22 и 23 марта. Первая игра пройдёт на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо и начнётся в 3:00 мск. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали, начало встречи – в 23:55 мск.