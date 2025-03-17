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Игрок молодёжной сборной России Смелов высказался о предстоящем матче с Колумбией

Игрок молодёжной сборной России Смелов высказался о предстоящем матче с Колумбией
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Полузащитник московского «Динамо» и молодёжной сборной России Егор Смелов поделился ожиданиями от матчей со сверстниками из Колумбии.

«Они бронзовые призёры. Знаем, что их лучший бомбардир забил восемь голов. Будем стараться выигрывать», — передаёт слова Смелова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В рамках тренировочного сбора команда России дважды сразится с молодёжной сборной Колумбии. Встречи состоятся 22 и 23 марта. Первая игра пройдёт на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо и начнётся в 3:00 мск. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали, начало встречи – в 23:55 мск.

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