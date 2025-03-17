Лионель Месси не попал в окончательный состав сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в заявку национальной команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026 с Уругваем и Бразилией.

По информации некоторых СМИ, причиной невключения звёздного нападающего в окончательный список сборной Аргентины стала травма приводящей мышцы бедра, которую игрок получил во встрече МЛС с «Атлантой Юнайтед».

За сборную Аргентины в рамках южноамериканского этапа отбора ЧМ-2026 Лионель Месси провёл девять матчей, в которых сумел забить шесть мячей и отдать три голевые передачи.

На данный момент национальная команда Аргентины возглавляет таблицу южноамериканского этапа отбора ЧМ-2026, набрав 25 очков за 12 встреч. На втором месте с 20 очками расположилась сборная Уругвая.