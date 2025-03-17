Игрок сборной России U21 Годяев: хотел бы сыграть с Францией, но больше — с Испанией

Полузащитник московского «Локомотива» и молодёжной сборной России Данила Годяев рассказал, с каким соперником хотел бы сыграть на уровне национальной команды.
«Конечно, каждый футболист мечтает поиграть против топовой команды. Хотел бы сыграть с Испанией или Францией. Но больше с Испанией — нравится их стиль игры», — передаёт слова Годяева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, 22 и 23 марта молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с бронзовым призёром прошедшего чемпионата Южной Америки — Колумбией U20. Встречи пройдут в Колумбии.
С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.