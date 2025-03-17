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Игрок сборной России U21 Годяев: хотел бы сыграть с Францией, но больше — с Испанией

Игрок сборной России U21 Годяев: хотел бы сыграть с Францией, но больше — с Испанией
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Полузащитник московского «Локомотива» и молодёжной сборной России Данила Годяев рассказал, с каким соперником хотел бы сыграть на уровне национальной команды.

«Конечно, каждый футболист мечтает поиграть против топовой команды. Хотел бы сыграть с Испанией или Францией. Но больше с Испанией — нравится их стиль игры», — передаёт слова Годяева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 22 и 23 марта молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с бронзовым призёром прошедшего чемпионата Южной Америки — Колумбией U20. Встречи пройдут в Колумбии.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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