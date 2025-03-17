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Игрок «Динамо» Смелов оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ

Игрок «Динамо» Смелов оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ
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Полузащитник молодёжной сборной России и московского «Динамо» Егор Смелов высказался о шансах своей команды на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Мы всегда стараемся бороться за чемпионство. В этом сезоне оступились с «Локомотивом», немного потеряли очки. Будем стараться навёрстывать. Впереди ещё хорошие соперники. Будем стараться забирать очки», — передаёт слова Смелова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Динамо» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, в активе команды 39 очков.

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