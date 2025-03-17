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Появилась совместная фотография Дзюбы и Карпина с тренировки сборной России

Появилась совместная фотография Дзюбы и Карпина с тренировки сборной России
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Пресс-служба национальной команды России опубликовала совместную фотографию нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы и главного тренера российской сборной Валерия Карпина с тренировки отечественной национальной команды. В среду, 19 марта, Россия сыграет товарищеский матч с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: пресс-служба сборной России по футболу

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В июне российская национальная команда проведёт товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

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