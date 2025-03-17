Тренер молодёжки России: на таких играх, как с Колумбией, ребята будут расти

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о предстоящих товарищеских матчах с Колумбией, а также о выборе состава на мартовский сбор. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.

«Мы ожидаем хорошей и обоюдоострой игры. Это хорошая проверка. На таких соперниках, надеюсь, наши ребята будут расти. Мы летим на день раньше, чтобы провести больше времени для адаптации. Посмотрим, как это сработает», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Молодёжная сборная России дважды встретится со сверстниками из Колумбии во время мартовской паузы на игры сборных. Первая игра пройдёт на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо и начнётся в 3:00 мск. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали, начало встречи – в 23:55 мск.