Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер молодёжки России: на таких играх, как с Колумбией, ребята будут расти

Тренер молодёжки России: на таких играх, как с Колумбией, ребята будут расти
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о предстоящих товарищеских матчах с Колумбией, а также о выборе состава на мартовский сбор. Встречи состоятся 22 и 23 марта в Колумбии.

«Мы ожидаем хорошей и обоюдоострой игры. Это хорошая проверка. На таких соперниках, надеюсь, наши ребята будут расти. Мы летим на день раньше, чтобы провести больше времени для адаптации. Посмотрим, как это сработает», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Молодёжная сборная России дважды встретится со сверстниками из Колумбии во время мартовской паузы на игры сборных. Первая игра пройдёт на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо и начнётся в 3:00 мск. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали, начало встречи – в 23:55 мск.

Материалы по теме
Игрок молодёжной сборной России Смелов высказался о предстоящем матче с Колумбией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android