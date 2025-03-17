Старший тренер молодёжной сборной России прокомментировал вызов Данилы Годяева

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал вызов полузащитника московского «Локомотива» Данилы Годяева на мартовские товарищеские встречи с национальной командой Колумбии U20.

«Мы давно знаем Годяева — он из системы «Локомотива», неплохо себя проявлял в аренде в Беларуси. Мы видим, что в «Локомотиве» растёт и прогрессирует молодёжь.

Впечатлила его игра на сборах, но в официальных матчах он пока не показывает свой максимум», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

22 и 23 марта молодёжная сборная России проведёт две товарищеские встречи с бронзовым призёром прошедшего чемпионата Южной Америки — Колумбией U20. Матчи пройдут в Колумбии.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.