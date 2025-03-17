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Старший тренер молодёжной сборной России рассказал, кто пропустит матч с Колумбией

Старший тренер молодёжной сборной России рассказал, кто пропустит матч с Колумбией
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров назвал фамилии игроков, которые пропустят мартовские товарищеские матчи с национальной командой Колумбии U20.

«Есть травмированные, кто не поедет — Кокшаров и Кучугура. По Глебову и Рожкову ещё выясняют. Пока по ним нет окончательного решения», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

22 и 23 марта молодёжная сборная России проведёт две товарищеские встречи с бронзовым призёром прошедшего чемпионата Южной Америки — Колумбией U20. Матчи пройдут в Колумбии.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские встречи.

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