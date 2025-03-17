Старший тренер молодёжки России: почти все защитники сидят без практики в клубах

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров поделился мнением о том, какое количество игровой практики его футболисты получают в своих клубах.

«Нас радует, что ребята стали привлекаться на игры в клубах. Но ещё есть куда прибавлять. У нас почти все центральные защитники плотно сидят без игровой практики. Плюс ещё не все стабильно — помним, что Салтыков играл, а сейчас в «Локомотиве» не выигрывает конкуренцию. Им надо научиться показывать стабильность», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

22 и 23 марта молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с бронзовым призёром прошедшего чемпионата Южной Америки — Колумбией U20. Встречи пройдут в Колумбии.