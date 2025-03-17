Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Старший тренер молодёжной сборной России Шабаров рассказал о встрече с Карпиным

Старший тренер молодёжной сборной России Шабаров рассказал о встрече с Карпиным
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, о чём говорил на встрече с главным тренером взрослой команды Валерием Карпиным.

«Мы вчера встречались с Карпиным и говорили не только про Кисляка, но и про других — где ему стоит ждать наших ребят, кто гипотетически бы мог играть в главной сборной. По Кисляку у Карпина есть понимание», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

22 и 23 марта молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с бронзовым призёром прошедшего чемпионата Южной Америки — Колумбией U20. Встречи пройдут в Колумбии.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

Материалы по теме
Старший тренер молодёжки России: почти все защитники сидят без практики в клубах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android