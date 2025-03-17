Старший тренер молодёжной сборной России Шабаров рассказал о встрече с Карпиным

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, о чём говорил на встрече с главным тренером взрослой команды Валерием Карпиным.

«Мы вчера встречались с Карпиным и говорили не только про Кисляка, но и про других — где ему стоит ждать наших ребят, кто гипотетически бы мог играть в главной сборной. По Кисляку у Карпина есть понимание», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

22 и 23 марта молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с бронзовым призёром прошедшего чемпионата Южной Америки — Колумбией U20. Встречи пройдут в Колумбии.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.