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Старший тренер молодёжки России высказался о возможном возвращении на международную арену

Старший тренер молодёжки России высказался о возможном возвращении на международную арену
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Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров поделился мнением о возможном возвращении российских команд в международные соревнования.

«Мы должны верить в такие вещи. Просто вопрос, когда это произойдёт. Наша задача — быть готовыми. Если нам позвонят и скажут, что возвращают, нам надо быть готовыми. Сложно сказать, был бы ли наш нынешний состав конкурентоспособен сейчас», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В рамках тренировочного сбора молодёжная сборная России дважды сразится с молодёжной сборной Колумбии. Встречи состоятся 22 и 23 марта. Первая игра пройдёт на стадионе «Рауль Миранда» в городе Юмбо и начнётся в 3:00 мск. Второй матч состоится на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали, начало встречи – в 23:55 мск.

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