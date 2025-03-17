«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео, в котором показала фрагменты, оставшиеся за кадром победного матча с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Видео доступно в аккаунте ФК «Спартак» в социальной сети «ВКонтакте».
На 45+2-й минуте полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 83-й минуте забил вингер Луис Энрике. Победу же красно-белым на 90+2-й минуте принёс Мартинс, оформивший дубль, — 2:1.
После 21 тура РПЛ «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав также 43 очка. В следующем туре «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом» (30 марта), а «Зенит» — с казанским «Рубином» (30 марта).
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