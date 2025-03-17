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Судья Федотов объяснил, почему трижды не был назначен пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»

Судья Федотов объяснил, почему трижды не был назначен пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»
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Арбитр Игорь Федотов рассказал, почему судья Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Иванов на 14-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Зенита» — нормальная силовая борьба Бонгонда и Сантоса. То же самое на 34-й минуте, когда упал Мартинс. Момент сложный, каждый может увидеть, что хочет, но игрок «Спартака» не двигался к мячу. После перерыва надо было наказывать Кассьерру за наступ. На 77-й минуте Иванов правильно не назначил 11-метровый: футболист «Зенита» сыграл ногой в мяч, и тот попал в руку. И здесь хочется вернуться ко всем претензиям к арбитру, в том числе со стороны «Зенита». Представляете, если бы Иванов дал три пенальти в ворота гостей? И пойди потом докажи, кто куда ставил ногу и куда попадал мяч», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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