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Артём Дзюба рассказал, по чему больше всего соскучился в сборной России

Артём Дзюба рассказал, по чему больше всего соскучился в сборной России
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, по чему больше всего соскучился в национальной команде России. В среду, 19 марта, сборная России сыграет товарищеский матч с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Артём, ты в Новогорске, ура?
— Я в Новогорске, ура, но я здесь с командой был (смеётся), поэтому для меня это привычное [место]. Но вот [в экипировке] сборной, смотрю, даже привыкнуть не могу. Прикольное ощущение.

— По чему соскучился больше всего?
— По гимну. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут — 100%, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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