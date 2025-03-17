Артём Дзюба рассказал, по чему больше всего соскучился в сборной России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, по чему больше всего соскучился в национальной команде России. В среду, 19 марта, сборная России сыграет товарищеский матч с Гренадой.

— Артём, ты в Новогорске, ура?

— Я в Новогорске, ура, но я здесь с командой был (смеётся), поэтому для меня это привычное [место]. Но вот [в экипировке] сборной, смотрю, даже привыкнуть не могу. Прикольное ощущение.

— По чему соскучился больше всего?

— По гимну. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут — 100%, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.