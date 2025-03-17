Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали победный гол «Локо» в матче с «Динамо»

Судья Игорь Федотов оценил спорный эпизод с победным голом защитника «Локомотива» Александра Сильянова в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Хорошая работа Шафеева. Думали, что матч будет тяжёлым, но единственный момент — второй гол в ворота «Динамо». При подаче со штрафного игроки «Локомотива» втроём находились за линией офсайда. После гола ассистент поднял флаг. Вероятно, он думал, кто сыграл в мяч. Ненахов ногой был во «вне игры», и в момент подачи он и Маухуб держали друг друга руками. Вопрос был один: влиял ли Ненахов на соперника. Футболист «Динамо» даже не стремился к мячу. Тот пошёл по высокой траектории и перелетел обоих. Можно говорить, что Ненахов не оказывал влияния на игрока «Динамо». Следующий вопрос: от кого мяч прилетел к Сильянову. Судя по повторам — от Касереса. Здесь не имеет значения, что на него влиял соперник, потому что это игра в мяч и футболист «Локо» в офсайде не находился. Оба были в правильной позиции, шла обычная борьба, и Касерес играл в мяч акцентированно — это не рикошет. Так что судьи разобрались правильно: гол, офсайда нет, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.