«Всё было корректно». Полузащитник «Спартака» Барко — о матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко оценил судейство в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

— Повлияло ли судейство на ход игры?

— Не очень люблю говорить о судействе, но в воскресенье всё было корректно, — приводит слова Барко «Матч ТВ».

После 21-го тура РПЛ «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 30 марта, начало — в 16:30 мск.