«Всё было корректно». Полузащитник «Спартака» Барко — о матче с «Зенитом»
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Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко оценил судейство в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
— Повлияло ли судейство на ход игры?
— Не очень люблю говорить о судействе, но в воскресенье всё было корректно, — приводит слова Барко «Матч ТВ».
После 21-го тура РПЛ «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 30 марта, начало — в 16:30 мск.
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