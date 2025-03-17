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Артём Дзюба заявил, что самыми счастливыми в сборной России были игроки «Спартака»

Артём Дзюба заявил, что самыми счастливыми в сборной России были игроки «Спартака»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, какие игроки являются самыми счастливыми в сборной России. В среду, 19 марта, сборная России сыграет товарищеский матч с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Кого уже успел увидеть?
— Практически всех. Вы меня ждали, извините. Пока со всеми наболтался, люблю посмеяться, поговорить. Самые счастливые — спартаковцы (сдерживает улыбку).

— Кто больше всего соскучился?
— Не знаю, можно ли говорить, а то у них [возникнут] проблемы в командах (смеётся). Оставим в тайне, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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