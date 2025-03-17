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Арбитр Федотов оценил правильность отмены гола «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Арбитр Федотов оценил правильность отмены гола «Ростова» в матче с «Краснодаром»
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Судья Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Ростова» в ворота «Краснодара» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 78'    

«Сложная игра для Кукуяна. Есть вопросы, есть над чем работать. На 65-й минуте «Ростов» забил, и Казарцев на VAR позвал арбитра к монитору. Комличенко подбил ногу сопернику — это фол в атаке. Правильно отменили гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» благодаря голу вингера Мозеса Кобнана на 78-й минуте и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В активе «быков» 46 очков после 21 тура. У «Спартака» и «Зенита» — по 43 очка.

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