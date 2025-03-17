Арбитр Федотов оценил правильность отмены гола «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Судья Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Ростова» в ворота «Краснодара» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сложная игра для Кукуяна. Есть вопросы, есть над чем работать. На 65-й минуте «Ростов» забил, и Казарцев на VAR позвал арбитра к монитору. Комличенко подбил ногу сопернику — это фол в атаке. Правильно отменили гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» благодаря голу вингера Мозеса Кобнана на 78-й минуте и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В активе «быков» 46 очков после 21 тура. У «Спартака» и «Зенита» — по 43 очка.