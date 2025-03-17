«Думал, что это пранк». Дзюба — о звонке Карпина с приглашением в сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что он думал, когда ему позвонил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, который пригласил его в российскую национальную команду на мартовский сбор. В среду, 19 марта, Россия сыграет товарищеский матч с Гренадой. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

— Как ты узнал о вызове в сборную?

— Я дома сидел, в Тольятти. Было около 12 или часа, мне написали, что Валерий Георгиевич должен позвонить. Подумал, что пранк (смеётся). Не может быть такого. Потом мне пишет Карпин: «Занят или нет?» Он потом набрал, поболтали.

Минут 15-20 обалдевал, не мог поверить. Думал, сон. Долго ждал, мечтал. В какой-то момент уже не верил, если честно. Окружение и близкие верили, приятный подарок, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.