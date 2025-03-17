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Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Гренадой

Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Гренадой
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды России со сборной Гренады. Игра состоится в среду, 19 марта, начало — в 20:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Впереди матч с Гренадой и, возможно, рекорд. Ощущения?
— Ощущение ответственности. Если я выйду, все ждут гола и говорят, что Гренаде нужно забивать. Я так понял, это такая страна пиратов (смеётся), поэтому будут биться и стараться.

Если выйду на поле, то моя задача – сохранять спокойствие и, конечно, постараться забить. Самое главное, чтобы мы победили, думаю, в этом никто не сомневается, провести хороший матч.

Но, как уже говорил, очень хочется ощутить гимн, прочувствовать. Потому что, возможно, это мой «последний танец», надо использовать свой шанс, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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