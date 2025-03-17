Артём Дзюба рассказал, чем больше всего гордится за время карьеры

Нападающий тольяттинского «Акрона» и национальной команды России Артём Дзюба рассказал, чем он больше всего гордится за время своей профессиональной игровой карьеры.

— Что для тебя встреча за сборную России?

— Это такое состояние души, наверное, умиротворение. Когда я закончу, самым главным, чем буду гордиться, это матчами за сборную на чемпионате мира. Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере, и это лучшие эмоции, которые я испытывал.

Никогда не забуду, когда вся страна так любила футбол, так мальчишки, как везде встречали — незабываемое ощущение. Поэтому сборная для меня — это то место, где я получил все максимальные эмоции от негатива до позитива. Особое место, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.