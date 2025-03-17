Арбитр Федотов объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»

Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с борьбой защитника ЦСКА Игоря Дивеева и форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в штрафной площади армейцев в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Многие говорят, что Дивеев сыграл рукой. Но это точно не нарушение и быть им не может. Была борьба с Дзюбой, касание мяча тоже присутствовало, плюс рука шла вниз. То есть Дивеев делал всё, чтобы не нарушить правила. И ни о каком 11-метровом здесь даже говорить не надо. Правильное решение Черемных, который находился в открытой позиции и объяснил VAR, что всё прекрасно видел и что для него это не рука», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.