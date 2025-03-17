Арбитр Федотов объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Поделиться
Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с борьбой защитника ЦСКА Игоря Дивеева и форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в штрафной площади армейцев в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36' 0:2 Гуарирапа – 59' 1:2 Хубулов – 64'
«Многие говорят, что Дивеев сыграл рукой. Но это точно не нарушение и быть им не может. Была борьба с Дзюбой, касание мяча тоже присутствовало, плюс рука шла вниз. То есть Дивеев делал всё, чтобы не нарушить правила. И ни о каком 11-метровом здесь даже говорить не надо. Правильное решение Черемных, который находился в открытой позиции и объяснил VAR, что всё прекрасно видел и что для него это не рука», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 марта 2025
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:20
-
21:15
-
21:01
-
21:01
-
20:52
-
20:49
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:23
-
20:20
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
20:05
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:45
-
19:33
-
19:29
-
19:26
-
19:24