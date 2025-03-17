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Арбитр Федотов объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»

Арбитр Федотов объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
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Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с борьбой защитника ЦСКА Игоря Дивеева и форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в штрафной площади армейцев в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

«Многие говорят, что Дивеев сыграл рукой. Но это точно не нарушение и быть им не может. Была борьба с Дзюбой, касание мяча тоже присутствовало, плюс рука шла вниз. То есть Дивеев делал всё, чтобы не нарушить правила. И ни о каком 11-метровом здесь даже говорить не надо. Правильное решение Черемных, который находился в открытой позиции и объяснил VAR, что всё прекрасно видел и что для него это не рука», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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