Артём Дзюба рассказал о самом неожиданном звонке в связи с возвращением в сборную России

Нападающий тольяттинского «Акрона» и национальной команды России Артём Дзюба поделился, кто интереснее всего отреагировал на его вызов в сборную страны.

— Самая интересная реакция на твой вызов?

— Много людей сразу написали, телефон разрывался. Много футболистов и хоккеистов поздравили, очень приятно. Наверное, неожиданно было, что сам губернатор Самарской области Федоришев написал, позвонил. Мы с ним пообщались, очень приятно. И вообще приятно, что «Акрон» впервые представлен [в сборной России], и это я. Неожиданно всё, думал, у них уже кто-то был, — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.