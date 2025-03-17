Агент Гурцкая — о Дзюбе в сборной России: не нравится, что Карпина нагнули

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая допустил, что главного тренера сборной России Валерия Карпина вынудили вызвать нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду на мартовский сбор. В среду, 19 марта, Россия сыграет товарищеский матч с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

– Вы рады возвращению Дзюбы в сборную?

– Мне вообще, честно, всё равно. Я не рад, потому что мне кажется, что это решение принято под давлением.

– Под чьим?

– Под давлением РФС.

– А зачем это РФС?

– Ну просто, привлечь…

– Стадион собрать?

– Я не уверен, что Артём Дзюба может сейчас собрать стадион доброжелателей. Если бы там были недоброжелатели, те, кто может плюнуть, – там бы полный стадион собрался. Мне не нравится, что Валеру [Карпина] нагнули.

– Кто его нагнул? Он же сам на это пошёл.

– Вы думаете, он лежал дома и думал: «Надо обязательно обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы мы это не сделаем никак?». Я не знаю, почему он не отказал, кто его просил, мог ли он отказать, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Отметим, что Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.