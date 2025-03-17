Арбитр Федотов оценил решение судьи не удалять Рябчука в матче «Спартак» — «Зенит»

Судья Игорь Федотов оценил эпизод с фолом защитника «Спартака» Олега Рябчука в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«По моменту с Рябчуком. Я считаю, что Иванов поступил правильно. Нам показали только один ракурс: два игрока фолят на сопернике, у одного уже есть жёлтая. Неразумно показывать по жёлтой обоим. То же самое в моменте со стычкой Бабича: у игрока «Зенита» была жёлтая, и нелогично наказывать обоих. Это не та игра, где можно экспериментировать. Иванов поступил здраво, по-футбольному. Он считал карточки и знал, у кого что есть. Это и есть управление игрой. Конечно, лучшим результатом было бы 1:1 — тогда никто бы не вспомнил про Рябчука, Умярова и гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.