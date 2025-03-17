Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил решение судьи не удалять Рябчука в матче «Спартак» — «Зенит»

Арбитр Федотов оценил решение судьи не удалять Рябчука в матче «Спартак» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Судья Игорь Федотов оценил эпизод с фолом защитника «Спартака» Олега Рябчука в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«По моменту с Рябчуком. Я считаю, что Иванов поступил правильно. Нам показали только один ракурс: два игрока фолят на сопернике, у одного уже есть жёлтая. Неразумно показывать по жёлтой обоим. То же самое в моменте со стычкой Бабича: у игрока «Зенита» была жёлтая, и нелогично наказывать обоих. Это не та игра, где можно экспериментировать. Иванов поступил здраво, по-футбольному. Он считал карточки и знал, у кого что есть. Это и есть управление игрой. Конечно, лучшим результатом было бы 1:1 — тогда никто бы не вспомнил про Рябчука, Умярова и гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Спихивать всё в голе «Спартака» на арбитров — безумие». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Спихивать всё в голе «Спартака» на арбитров — безумие». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android