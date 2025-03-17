Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Зенитом» по ТТД

Александр Бубнов назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Зенитом» по ТТД
Комментарии

Бывший советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим в команде в матче с «Зенитом» (2:1) по технико-тактическим действиям (ТТД). Игра прошла в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Барко, 107 ТТД, 17% брака. Пятёрка», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

25-летний Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В 26 встречах за команду на его счету 10 голов и шесть результативных передач. Контракт между сторонами подписан до конца сезона-2026/2027.

«Спартак» вместе с Барко идёт на второй строчке РПЛ, набрав в 21 матче 43 очка.

Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Истории
«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые за семь лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android