Александр Бубнов назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Зенитом» по ТТД
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Бывший советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим в команде в матче с «Зенитом» (2:1) по технико-тактическим действиям (ТТД). Игра прошла в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Барко, 107 ТТД, 17% брака. Пятёрка», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
25-летний Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В 26 встречах за команду на его счету 10 голов и шесть результативных передач. Контракт между сторонами подписан до конца сезона-2026/2027.
«Спартак» вместе с Барко идёт на второй строчке РПЛ, набрав в 21 матче 43 очка.
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