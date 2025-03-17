Александр Бубнов назвал лучшего игрока «Спартака» в матче с «Зенитом» по ТТД

Бывший советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим в команде в матче с «Зенитом» (2:1) по технико-тактическим действиям (ТТД). Игра прошла в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Барко, 107 ТТД, 17% брака. Пятёрка», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

25-летний Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В 26 встречах за команду на его счету 10 голов и шесть результативных передач. Контракт между сторонами подписан до конца сезона-2026/2027.

«Спартак» вместе с Барко идёт на второй строчке РПЛ, набрав в 21 матче 43 очка.