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Президент «Атлетико» Сересо раскритиковал УЕФА после скандального вылета клуба из ЛЧ

Президент «Атлетико» Сересо раскритиковал УЕФА после скандального вылета клуба из ЛЧ
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о работе УЕФА после того, как его клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче 1/8 финала «Реалу» (1:0, 2:4).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Вы знаете, как работает УЕФА, вы знаете, как работают спортивные организации. В результате, когда игра заканчивается, она становится такой, какая она есть, и никто её не переигрывает, потому что, насколько мне известно, никто никогда её не переигрывал. Мы тратим свои силы, пытаясь протестовать, пытаясь осудить, пытаясь сделать что угодно, но результат уже никто не трогает», — приводит слова Сереса COPE.

Напомним, в послематчевой серии пенальти удар Хулиана Альвареса был не засчитан из-за двойного касания нападающим мяча. В результате мадридский «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов.

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