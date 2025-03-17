Арбитр Федотов разобрал победный гол «Краснодара» в ворота «Ростова»

Судья Игорь Федотов оценил работу коллеги на матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар». Главным арбитром встречи был Павел Кукуян.

«На первой минуте, конечно, надо было показывать жёлтую Черникову и назначать опасный штрафной в пользу «Ростова». Он прыгнул с двух ног, опасно пошёл в отбор, коснулся мяча и попал шипами в голеностоп сопернику. О красной здесь не говорим, но Кукуян даже не свистнул фол.

Гол «Краснодара» — ключевой момент. По трансляции показали сверху, и не было видно, что делал Черников. А он делал движение рукой в игрока «Ростова», который после этого упал. Пошла атака, которая закончилась игрой Осипенко головой и голом. По другому видео я понял, что Черников нарушил правила. Кукуян находился в идеальной позиции и хотел свистнуть, однако продолжил игру. Думаю, Казарцев не стал лезть, потому что Осипенко был один и мог спокойно подстроиться под мяч и сыграть головой — никто на него давления не оказывал, и игра в мяч была контролируемая. Кордоба был рядом, но никак на него не влиял. Осипенко же просто неудачно выбил мяч на ногу сопернику. Со стороны Кукуяна можно только рассматривать пропуск фола. Однако как неправильный гол я бы этот момент не оценивал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.