Стало известно, когда Антон Миранчук прибудет в расположение сборной России

В пресс-службе национальной команды России рассказали, когда полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук прибудет в расположение российской сборной на мартовские товарищеские матчи. В среду, 19 марта, Россия сыграет товарищеский матч с Гренадой, а 25 марта — с Замбией. Встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Антон Миранчук прибудет в расположение сборной России в ночь на 18 марта», — приводит слова пресс-службы сборной России «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Сьон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.