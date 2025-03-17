Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Зенита» за матч со «Спартаком»
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Бывший советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент.Live» выставил оценки игрокам «Зенита» за матч со «Спартаком» (1:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
Фото: «Коммент.Шоу»
Единственный гол «Зенита» забил бразилец Луис Энрике, для него он стал дебютным в составе российской команды.
«Зенит» ушёл на международную паузу на третьем месте в турнирной таблице, набрав 43 очка за 21 тур. Такое же количество очков у «Спартака», но красно-белые выше за счёт разницы личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.
Чемпионат России возобновится в конце марта, в эту паузу сборная России сыграет с командами Гренады (19 марта) и Замбией (25 марта) в Москве.
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