Александр Бубнов поставил Угальде и Бонгонда двойки за матч «Спартака» с «Зенитом»

Бывший советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» за матч с «Зенитом» (2:1) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фото: «Коммент.Шоу»

Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра, оформивший дубль. Красно-белые набрали 43 очка и ушли на международную паузу на второй строчке чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», но действующий чемпион страны уступает «Спартаку» по разнице личных встреч (0:0, 1:2).

Следующий матч «Спартак» проведёт 30 марта в Грозном, когда сыграет с «Ахматом», а затем красно-белые встретятся с «Ростовом», также в гостях, 6 апреля.