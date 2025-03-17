Александр Бубнов поставил Угальде и Бонгонда двойки за матч «Спартака» с «Зенитом»
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Бывший советский футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Спартака» за матч с «Зенитом» (2:1) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
Фото: «Коммент.Шоу»
Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра, оформивший дубль. Красно-белые набрали 43 очка и ушли на международную паузу на второй строчке чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», но действующий чемпион страны уступает «Спартаку» по разнице личных встреч (0:0, 1:2).
Следующий матч «Спартак» проведёт 30 марта в Грозном, когда сыграет с «Ахматом», а затем красно-белые встретятся с «Ростовом», также в гостях, 6 апреля.
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