Арбитр Федотов считает, что судья ошибся с пенальти в матче «Динамо» Мх — «Крылья»

Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором махачкалинское «Динамо» на своём поле принимало самарские «Крылья Советов» (4:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

«Чистяков правильно разобрался в ситуации со стычкой двух футболистов и показал обоим по жёлтой. Но ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Крыльев». Считаю, что нарушение в ногах было до штрафной, и этот фол — ключевой. После просмотра повтора Чистяков исправился и назначил штрафной, а затем показал красную игроку «Крыльев» за лишение явной возможности забить гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.