Арбитр Федотов считает, что судья ошибся с пенальти в матче «Динамо» Мх — «Крылья»
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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором махачкалинское «Динамо» на своём поле принимало самарские «Крылья Советов» (4:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Агаларов – 29' 2:0 Аззи – 38' 3:0 Агаларов – 75' 4:0 Гаджиев – 89'
«Чистяков правильно разобрался в ситуации со стычкой двух футболистов и показал обоим по жёлтой. Но ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Крыльев». Считаю, что нарушение в ногах было до штрафной, и этот фол — ключевой. После просмотра повтора Чистяков исправился и назначил штрафной, а затем показал красную игроку «Крыльев» за лишение явной возможности забить гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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