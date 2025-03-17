Даниил Уткин: Дзюба — как минимум один из лучших нападающих в РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин высказался о вызове в состав национальной команды России нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Был удивлён вызовом Дзюбы в сборную России. Конечно, он может побить рекорд Кержакова по голам за национальную команду. Для меня Дзюба — как минимум один из лучших нападающих в РПЛ. Но опять же многие спорят, кто лучше, а кто хуже. Нужно учитывать, что Кержаков забивал голы, играя в Европе. Однако при этом для меня Артём Дзюба — один из топовых форвардов за то время, когда я играл против него и вообще был на поле. Он один из лучших», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная России проведёт два товарищеских матча во время предстоящего тренировочного сбора. В среду, 19 марта, состоится игра со сборной Гренады. Во вторник, 25 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Замбии.