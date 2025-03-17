Арбитр Федотов разобрал победный гол «Спартака» в матче с «Зенитом»

Судья Игорь Федотов поделился мнением о втором мяче в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Теперь – о голе на 90-й минуте. В трансляции не показали графику по офсайду, и пошла критика китайских линий. Но конкретно здесь вопрос к вещателю, у которого нет нужной камеры и который дал картинку с линиями уже после трансляции, пока люди сидели в неведении. Второй ассистент Варанцо Петросян находился в хорошей позиции. И, когда его показали, я думаю, он объяснял, что футболист «Зенита» перекрывал ему обзор. А раз перекрывал — это значит, что Мартинс не был в офсайде. Тогда надо доверять только ассистенту. Линии появились позднее, но с кривого ракурса, который искажает картинку. В этой ситуации спихивать всё на судей и, не разобравшись, критиковать — это безумие. Первый человек, которому в этом эпизоде можно доверять, — ассистент. Он гол засчитал. Правильное решение. Всё», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.