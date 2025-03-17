Артём Дзюба отреагировал на статус главного «сигма-боя» российского футбола

Форвард «Акрона» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал реакцию актрисы Марии Горбань на попадание футболиста в состав сборной России на товарищеские матчи со сборными Гренады и Замбии в марте. Ранее телеведущая написала на своей странице в соцсети, что Дзюба является главным «сигма-боем» в российском футболе.

— Несколько людей из шоу-бизнеса назвали тебя главным «сигма-боем» российского футбола. Что про это думаешь?

— Маша Горбань, спасибо большое (смеётся). Слышал об этом, наверное, это всё завирусилось, когда я дурачился после сборов с [песней] «Сигма-бой». А так, если я правильно понимаю значение, то я действительно такой, с особенностями своими (улыбается), — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Артём Дзюба был вызван в состав сборной России впервые с 2021 года. Нападающему «Акрона» осталось забить всего один мяч, чтобы обойти экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.