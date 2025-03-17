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Артём Дзюба отреагировал на статус главного «сигма-боя» российского футбола

Артём Дзюба отреагировал на статус главного «сигма-боя» российского футбола
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Форвард «Акрона» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал реакцию актрисы Марии Горбань на попадание футболиста в состав сборной России на товарищеские матчи со сборными Гренады и Замбии в марте. Ранее телеведущая написала на своей странице в соцсети, что Дзюба является главным «сигма-боем» в российском футболе.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Несколько людей из шоу-бизнеса назвали тебя главным «сигма-боем» российского футбола. Что про это думаешь?
— Маша Горбань, спасибо большое (смеётся). Слышал об этом, наверное, это всё завирусилось, когда я дурачился после сборов с [песней] «Сигма-бой». А так, если я правильно понимаю значение, то я действительно такой, с особенностями своими (улыбается), — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Артём Дзюба был вызван в состав сборной России впервые с 2021 года. Нападающему «Акрона» осталось забить всего один мяч, чтобы обойти экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

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